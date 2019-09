Daar moet op gedronken worden: CDA Den Helder wil happy hour terug

DEN HELDER - Het CDA in Den Helder wil de happy hour terug. De fractie komt maandagavond, tijdens de vergadering van de gemeenteraad, met een amendement om het verbod op het pretuurtje deels uit de Algemene Plaatselijke Verordening te halen.

Dat vertelde raadslid Edwin Krijns vrijdagmiddag op LOS radio.



Horecabedrijven in Den Helder mogen nu geen happy hour houden. Dat zijn speciale uren waarin drank extra goedkoop is, of klanten bijvoorbeeld twee voor de prijs van een krijgen. Het verbod is nu nog geldig om stunten met de prijzen van alcoholhoudende dranken te voorkomen. Het CDA wil hier dus vanaf, liet Krijns weten.

Verantwoord drankgebruik

Toch wil de partij niet helemaal af van het verbod. "Wij willen dat happy hour wordt toegestaan tot 23.00 uur ‘s avonds", aldus Krijns. "De grootste bezoekersstroom komt nu pas na dit tijdstip op gang, voor die tijd komen jongeren samen om op een ongecontroleerde plek in te drinken. Wellicht dat als we happy hour weer toestaan, ze eerder op stap gaan en wat drinken in de kroeg waar de exploitant verplicht is te letten op verantwoord drankgebruik."

Veel regels

Volgens het CDA stamt het verbod uit een tijd dat er nog lang niet zoveel regels waren voor de horeca als nu het geval is. "Je ziet dat regels vaak ingesteld worden op een moment dat het ook heel logisch is, maar dat ze op een later tijdstip zelden weer worden geschrapt. Zo komen er dus vooral regels bij."