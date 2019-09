Kamervragen van PvdA over opwaarderen spoor naar Zandvoort

ZANDVOORT - De organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort betaalt niet mee aan de miljoeneninjectie in het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil weten waarom een deel van de benodigde 7 miljoen niet van het circuit afkomstig is. Waarom hoeft de organisatie niet te betalen, maar gemeenten, provincie en Den Haag wel?

Want zonder de Formule 1, zou het spoor dan ook flink worden vebeterd?, vragen twee PvdA'ers zich af in vragen aan de staatssecretaris. Andere bewindspersonen, zoals minister-president Mark Rutte, hadden immers eerder geroepen dat het Rijk niet zou meebetalen aan de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Hoe kan het dat het ministerie toch 2,3 miljoen euro meebetaalt, luidt hun vraag.

Ook willen ze weten van staatssecretaris Stientje van Veldhoven of de zorgen van de omwonenden langs het spoor worden meegewogen. Die zitten straks in het geluid en met de overlast op overwegen van 24 treinen per uur, en misschien ook wel op elke zomerse dag als er meer treinen naar Zandvoort nodig zijn. Tevens willen de politici weten of er ook extra geluidsschermen geplaatst worden.

Hier heeft de gemeenteraad van Bloemendaal eerder ook om gevraagd. De frequentie van de treinen mag omhoog, maar alleen als de overlast in Overveen niet of nauwelijks stijgt.

De strengere stikstofregels voor nieuwe bouwprojecten kunnen ook roet in het eten gooien. De PvdA'ers vragen of de staatssecretaris het mogelijk acht dat de verbetering van het spoortraject geen doorgang kan vinden vanwege de stikstofuitstoot die er mee gepaard gaat.