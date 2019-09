Ook West-Friese gemeente Koggenland zet in op lachgasverbod

OBDAM - De gemeente Koggenland kijkt of er een verbod kan komen op het gebruik van lachgas. De motie 'Verbod Lachgas Koggenland' wordt breed gedragen door alle partijen in de gemeenteraad. Aanstaande maandag wordt deze officieel ingediend, 'maar er moet heel wat gebeuren om dit niet door te laten gaan', laat CDA'er Rick Nooij weten aan NH Nieuws.

De kermis in Obdam is de voornaamste aanleiding geweest voor Nooij en zijn collega's om de motie op te stellen. "Het is zo goed als normaal geworden om deze drugs te gebruiken. En dat normaliseren is echt niet de bedoeling. Dat moeten we terugdringen en dit is de eerste stap", aldus Nooij.

Het is een begin, want ook Nooij ziet in dat het niet bij enkel een motie blijft. "Stap twee is inderdaad om te gaan controleren op straat. Ik wil daar wel op toezien dat dat gebeurt, dat vind ik belangrijk. Het idee is om periodiek geïnformeerd te worden over het aantal incidenten. Als de controles niet voldoende blijken, moeten we daar actie op ondernemen en dit verbeteren."

De motie wordt aanstaande maandag ingediend en alle partijen hopen dat het verbod zo snel mogelijk merkbaar wordt in de straten van Obdam, Hensbroek en de andere dorpen. "Maar we hopen al aan het einde van het jaar te kunnen controleren."

Dus staan er dan met oudejaarsavond speciale boa's voor Nelly's Café in Obdam? "Misschien wel ja."