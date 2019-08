Controle op de Hoornse Kermis: zo gaan lachgas-handhavers te werk

HOORN - Misschien heb je ze al zien lopen: ook op de kermis in Hoorn zijn de handhavers scherp op overtredingen. Dit jaar letten ze extra op de verkoop en misbruik van lachgas, want dat gebeurt veel én is verboden. NH Nieuws liep een avondje met ze mee.

Het 'goedje' zorgt ervoor dat de handhavers niet bepaald stilzitten: "We zien hier de laatste maanden in toenemende mate problemen met lachgas", aldus handhaver Erik Nijkamp. Ze lopen in een team van tien man, waarvan twee in burger, over het terrein.



Bekijk hier de reportage op de kermis van Hoorn. Tekst loopt door onder de video.



Lees ook: Gemeente stelt lachgasverbod in tijdens Hoornse kermis

Hoorn heeft het verbod opgenomen in het evenementenbeleid; de handel in lachgas kan daardoor worden verboden, maar tenzij er overlast wordt veroorzaakt, kan er niets worden gedaan tegen het gebruik ervan.



De burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg zou graag willen dat meer gemeenten strenger optreden. "We zijn wel met andere regio-gemeenten in overleg, om het beleid te harmoniseren." Bekijk hier het interview met de burgemeester.