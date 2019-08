Hoornse burgemeester wil landelijk lachgasverbod

HOORN - De Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg wil dat er snel een landelijk verbod op lachgas komt. Dat zegt hij tegen NH Nieuws. Nu kan hij alleen de verkoop verbieden tijdens evenementen, maar kan hij tegen het gebruik nog weinig doen.

Ook tijdens de kermis is er een verbod op lachgas, net zoals bij alle evenementen. En daarin is Hoorn één van de voorlopers. "We kennen ook meer evenementen waar lachgas gebruikt wordt. Het geeft overlast en is vooral ook slecht voor de gezondheid. Dus op deze manier proberen we er wat aan te doen", vertelt de burgemeester.



'Laatste maanden steeds meer problemen'

We lopen mee met de handhavers die controleren op lachgasgebruik. "We zien hier de laatste maanden in toenemende mate problemen met lachgas", aldus handhaver Erik Nijkamp. Ze lopen in een team van tien man, waarvan twee in burger, over het terrein.



Hoorn heeft het verbod opgenomen in het evenementenbeleid. De handel in lachgas kan daardoor worden verboden. Maar tenzij er overlast wordt veroorzaakt, kan er niets worden gedaan tegen het gebruik ervan. De burgemeester zou graag willen dat meer gemeenten strenger optreden. "We zijn wel met andere regio-gemeenten in overleg, om het beleid te harmoniseren."Maar hoe groot is het probleem met lachgas eigenlijk? Een woordvoerder van het Dijklander Ziekenhuis zegt dat slachtoffers niet worden geregistreerd, maar dat het zelden voorkomt. "Blijkbaar werkt onze methode in Hoorn preventief ook erg goed. Maar er moet landelijke regelgeving komen. Dat vinden meer burgemeesters, maar daar zet ik me ook voor in. Maar zolang dat nog niet zo is, nemen wij de maatregelen die nodig zijn", aldus Nieuwenburg.Tekst gaat verder onder de de video.Op het kermisterrein wordt geen lachgas gebruikt of verhandeld, net als de voorgaande dagen. "We zijn niks tegen gekomen, dus dat is positief. Het probleem is er wel degelijk. Maar er is veel aandacht in de media voor geweest, jongerenwerkers hebben informatie verstrekt en ze weten dat wij er scherp op zijn. Dus ik denk dat dat ze op scherp heeft gezet", aldus handhaver Erik.

Dat betekent niet dat de handhavers niks te doen hebben. Zo zijn er wel problemen met graffiti. "We zien heel veel tags op winkels. Dus dat onderzoeken we. Verder houden we ook groepen in de gaten waarvan we weten dat ze vaker problemen veroorzaken. Als er dan wat gebeurt kunnen we gelijk ingrijpen."

Neppistool in beslag nemen

Deze avond blijft het beperkt tot het beboeten van jongens die nog geen alcohol mogen drinken en het in beslag nemen van een neppistool dat een man heeft gewonnen op de kermis. "Maar hij lijkt wel echt, en je kan hem gebruiken om mee te dreigen. Dus we nemen het pistool in beslag, maar gaan hier geen bekeuring voor schrijven."