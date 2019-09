Aannemer Hoornse Ottobrug wordt aansprakelijk gesteld voor gemaakte fouten en extra kosten

HOORN - "Stelt u de aannemer verantwoordelijk voor de gemaakte fouten bij Ottobrug?" Zo luidde de vraag van Fractie Tonnaer, naar aanleiding van de 'vergeten' funderingspaal bij de restauratiewerkzaamheden van de Hoornse brug eerder dit jaar. Het antwoord van de gemeente is 'ja'.

De aannemer moet ook opdraaien voor de extra kosten die zijn gemaakt door deze fout, zo luidt het oordeel van het college van B & W naar aanleiding van deze vraag van Fractie Tonnaer.



Tekst gaat verder onder de video



Maar hoe het heeft kunnen gebeuren dat deze grove fout destijds is gemaakt, is niet bekend. Volgens het college heeft de aannemer hier tot op heden nog geen verklaring voor gegeven.

Direct vragen gesteld

Ottobrug, in de volksmond ook wel bekend als Otto's Brug, werd zes maanden lang gesloten voor herstelwerkzaamheden. Eenmaal weer open, moest de brug plotseling dicht op 25 juli. Toen werd namelijk ontdekt dat er een funderingspaal van de brug was weggehaald en niet teruggeplaatst. Fractie Tonnaer diende hier vrijwel direct vragen over in bij de gemeente over hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie er moest opdraaien voor de kosten.

Tonnaer was ook kritisch over het ontbreken van toezicht. De camerabeelden zouden voldoende zijn bekeken, aldus de gemeente. Maar het college geeft ook aan dat het 'wellicht' een goed idee is om bij complexe werkzaamheden voortaan continu iemand aanwezig te laten zijn.