Otto's brug weggetakeld voor herstelwerkzaamheden: maar wie draait er op voor de kosten?

HOORN - Opnieuw werd vanmorgen Otto's brug aan de Oude Doelenkade in Hoorn weggetakeld. Op 25 juli moest de brug plots dicht toen ontdekt werd dat er na werkzaamheden aan de kademuur dit voorjaar, ook een funderingspaal van de brug was weggehaald. Over twee weken moet de brug weer open gaan voor gebruik.

"Na de herstelwerkzaamheden gaan we onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren", aldus wethouder Simon Broersma. Nog steeds is het onduidelijk waar het mis is gegaan. "Het was de opdracht vanuit de gemeente om de kademuren te vernieuwen. Zodoende is er door de controleurs niet op de brug gelet, want daar zou niks aan gebeuren", legt Broersma uit.

Toen de brug bijna twee maanden open was, kwam men erachter dat er beweging in de brug zat en dat er één van de vier funderingspalen miste. "Je voelde hem echt trillen als je eroverheen liep", zegt een man die vlakbij woont. De brug werd daarom per direct afgesloten.

Geen fout maar decor

Om die reden ging Fractie Tonnaer op onderzoek uit en stelde vragen aan de gemeente. Ze constateerden dat er namelijk nog meer mis zou zijn met de brug: meerdere palen zouden teveel zijn ingekort en met blokken opgevuld. Maar dit blijkt geen gebrek te zijn. Broersma: "Het is een houten ombouw als decor, voor een historisch gevoel. Maar ook daar wordt naar gekeken, om het er netter uit te laten zien."

Extra stevig

Vanmorgen werd Otto's brug met een hijskraan op een trailer geladen en naar de opslag gebracht. In de komende twee weken wordt er een extra fundering bij de brug aangebracht. Aan beide kanten komen voor de kademuren twee palen met een balk waarop de brug komt te liggen. Door de vier extra palen moet de constructie nu extra stevig zijn.

Voor bewoners en toeristen is er een aparte steiger neergelegd van de KNRM. Vanaf dat punt kan je de watertaxi bellen om je naar de overkant te brengen.

Kosten

Wie er voor de kosten opdraait? Dat wordt pas duidelijk nadat de brug geplaatst is en verder is onderzocht. Wethouder Simon Broersma: "Na 7 september gaan we uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, ook zodat we er van kunnen leren voor de toekomst".