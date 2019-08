Fractie Tonnaer Hoorn: "Er zijn veel meer fouten gemaakt bij Otto's brug"

HOORN - Ze hebben het heft in eigen handen genomen en zijn zelf op onderzoek uitgegaan. Want hoe zit het nou precies? Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer in Hoorn is zelf in een bootje gestapt en onder Otto's brug door gevaren om deze te inspecteren. Wat ze daar constateerden, zou niet alleen een missende funderingspaal zijn.

"Er zijn verschillende palen teveel ingekort en daarna met blokken opgevuld. Ook dienen de aangebrachte planken slechts als behang en zijn er spietjes (uitneembaar verbindingsmiddel, red.) gebruikt om de boel te stabiliseren", aldus Tonnaer.

Zijn fractie stelt nu vragen en het college en zegt te hopen 'dat de gemeente ook deze fouten heeft vastgesteld en gaat herstellen'.

Wie gaat dit betalen?

Voornamelijk vragen ze zich af of er na de afronding van de restauratie een oplevering is geweest en of de tekortkomingen toen zijn geconstateerd. Ten tweede wil Tonnaer graag weten hoeveel tijd er gaat zitten in het herstel van de fouten en wie dit gaat betalen. "Is de aannemer bereid dit voor eigen rekening te nemen?"