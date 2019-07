Kritiek op problemen bij pas gerestaureerde Otto's Brug: "Waar was het toezicht?"

HOORN - Raadslid van Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer wil weten waarom de gemeentelijk toezichthouder de problemen bij Otto's Brug niet eerder heeft gezien. Gisteren kwam aan het licht dat één van de vier funderingspalen ontbrak, waarna de brug onmiddellijk is afgesloten.

De problemen zijn extra opvallend omdat de brug onlangs grondig is gerestaureerd en pas drie maanden weer open is voor publiek. "Het zal niet waar zijn", zegt een omwonende die z'n oren niet kan geloven als hij de afsluiting ziet. Het is een veelgebruikte verbinding tussen het havengebied en het Julianapark, maar nu moeten de gebruikers opnieuw omlopen. "Dat kost ons zeker tien minuten extra, terwijl ik hier aan de overkant woon", zegt een ander.



Funderingspaal is verwijderd

Vorige week onderzocht de gemeente Hoorn de brug omdat die bewoog. Daaruit kwam het vermoeden dat er één van de vier funderingspalen ontbrak. Toen dat gisteren uit nieuw onderzoek inderdaad het geval bleek werd de brug uit veiligheidsoverwegingen direct afgesloten. "Eén van de funderingspalen is er weer uitgehaald tijdens de restauratie. Dan zou je denken dat er een nieuwe wordt geplaatst, maar dat heeft niet plaatsgevonden. Gelukkig heeft de gemeente snel en adequaat ingegrepen toen het probleem werd gevonden", vertelt raadslid Roger Tonnaer.

Omwonenden snappen niks van hoe dit heeft kunnen gebeuren. Aannemer Ploegam uit Oss is vanwege de vakantie onbereikbaar, en een woordvoerder van de gemeente zegt dat er onderzoek wordt gedaan. Het raadslid heeft inmiddels raadsvragen gesteld aan het college. Volgens hem ligt de schuld bij de aannemer, maar is hij ook kritisch op het toezicht van de gemeente. "Je zou denken dat een toezichthouder zou hebben gezien dat er een paal is verwijderd, en dat er een nieuwe wordt teruggeplaatst. Maar dit heeft blijkbaar niet plaatsgevonden. Dat moet worden onderzocht."



VVD wil opheldering: 'mogelijk extra kosten'

Ook VVD-fractievoorzitter Chris de Meij wil opheldering van het college. "Ze zijn al bezig met het onderzoek, dus dat wachten we af. Maar we verwachten wel uitleg hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het is erg vervelend voor de omwonenden, en mogelijk worden we geconfronteerd met extra kosten. Daar zit je niet op te wachten."

'Gaat wel drie maanden duren'

Volgens Tonnaer moet er ook goed gekeken worden of er niet meer mankementen zijn bij de brug. Bovendien wil hij dat er zo snel mogelijk wordt gestart met de reparatie. "Ik heb begrepen dat de brug opgetild moet worden zodat de paal erin kan worden geslagen. De straat bij de kade moet waarschijnlijk open worden gemaakt. Dus dat gaat wel drie maanden duren. Daar zit niemand op te wachten, maar gelukkig kan het vaarverkeer wel gewoon doorgaan."