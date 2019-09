EHBO'ers Edam-Volendam tientallen keren in actie voor dronken kermisgangers

EDAM-VOLENDAM - Hoewel meerdere Volendamse jongeren hadden aangekondigd het nieuwe systeem met polsbandjes op de kermis in het dorp te saboteren, spreekt de gemeente Edam-Volendam van een 'geslaagde actie'. "De boodschap vanuit de horeca is duidelijk geweest en heeft z'n uitwerking gehad."

Dat schrijft de gemeente in een persbericht waarin de kermissen in de twee dorpen worden geëvalueerd.

Het systeem met polsbandjes is een initiatief van plaatselijke horecaondernemers, die daarmee het alcoholgebruik onder jongeren onder de achttien jaar hopen terug te dringen. De gemeente heeft zich erbij aangesloten, zo vertelde burgemeester Lieke Sievers eerder voor de camera van NH Nieuws.



Waterdicht is het systeem niet, zo was al voor de kermis duidelijk. Een 16-jarige jongen bekende eerder deze maand dat hij identieke bandjes had gekocht als de organisatie zou gebruiken, waardoor het voor hem een eitje zou zijn om aan alcohol te komen. Andere minderjarigen zouden simpelweg een bandje van meerderjarigen krijgen, die bij de kroegen in het dorp dan weer om een nieuw bandje konden vragen.

Er zijn enkele minderjarigen beboet voor alcoholgebruik, laat de gemeente weten. Hoeveel jongeren de boel daadwerkelijk hebben belazerd is niet bekend, al vonden de bandjes gretig aftrek. Zo werden er in Edam bijna 2.700 bandjes uitgedeeld, terwijl er in Volendam zelfs ruim 11.000 exemplaren werden verstrekt.

Nauwelijks drugsoverlast

Problemen met baldadige jeugd, drank- en drugsoverlast hebben zich nauwelijks voorgedaan. Wel pikten de aanwezige drugshonden er hier en daar een drugsgebruiker tussenuit, en werd er een keer melding gemaakt van lachgas-overlast, maar dat was buiten het kermisterrein.

Het lijkt er op dat de aanwezige EHBO'ers het nog het drukst hebben gehad: in totaal kwamen zij 67 keer in actie. "Dit waren merendeels personen met verwondingen in beschonken toestand", schrijft de gemeente.

Laatste dag

