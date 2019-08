Minderjarigen op de Volendamse kermis met drank op riskeren boete van 95 euro

EDAM-VOLENDAM - Tieners onder de 18 jaar, die stiekem alcohol proberen te drinken op de Volendamse kermis, krijgen een boete van 95 euro. Het is een van de vele maatregelen die de gemeente Edam-Volendam neemt om het jaarlijkse hoogtepunt in het vissersdorp in goeie banen te leiden. "Het moet een leuk, veilig en schoon feest worden", zei burgemeester Lieke Sievers vanochtend op een persconferentie.

De burgemeester heeft met de plaatselijke horeca afspraken gemaakt. Op de kermis van vrijdag 6 tot en met maandag 9 september kan iedereen tussen de 18 en de 25 jaar een polsbandje halen zodat er op straat en in de café's niet meer naar identiteitskaarten wordt gevraagd. Er komen in Volendam drie uitgiftepunten. Naar verwachting zullen er 6000 polsbandjes nodig zijn. Jeugd onder de 18 krijgt geen bandje en mag geen alcohol drinken of bij zich hebben.

Daarnaast zijn er in het uitgaansgebied rond de Dijk 11 camera's geïnstalleerd. De beelden hiervan worden tijdens de kermisdagen live bekeken. "Als het te druk wordt op bepaalde plekken kan er worden ingegrepen en de menigte worden verspreid," aldus de burgemeester. Ook voor de taxi's is een centraal punt om het komen en gaan ordelijk te laten verlopen.

Lachgas

Een nieuw probleem dat zich dit jaar aandient is het veelvuldig gebruik van lachgas onder jongeren. Ook al is daar wettelijk moeilijk tegen op te treden, toch ziet de burgemeester mogelijkheden om de handel tegen te gaan.

De burgemeester verwacht dat door alle maatregelen de kermis ook daadwerkelijk feestelijk zal verlopen. Alle veiligheidsmaatregelen gelden ook voor de veel kleinere kermis van Edam, die volgende week donderdag al van start gaat.