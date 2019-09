Laatste dag Volendamse kermis drukbezocht: "Vooral veel zuipen en gas erop"

VOLENDAM - Vandaag is het de laatste dag van de kermis in Volendam en traditiegetrouw is het er alweer vroeg druk. Menig dorpeling gaat vandaag 'voor goud': "Dat betekent vooral veel zuipen, het gas erop en blijven tanken", aldus een kermisklant.

De kermis is in het vissersdorp een begrip. Maar ook mensen van ver buiten Volendam reizen af naar het jaarlijkse feestje: "Ik ben met het vliegtuig uit Lloret de Mar gekomen", vertelt een bezoeker. Na de kermis vliegt hij weer terug naar de badplaats.

Ook een groepje feestvierders uit Brabant is op het feest afgekomen. "De carnaval in Brabant is de kermis in Volendam", vertelt een man.

Even verderop vermaakt een Amsterdamse op de Dijk zich opperbest: "Het is gezellig, vooral veel zuipen", benadrukt ze. "In Amsterdam heb je dit niet."