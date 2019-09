ProRail verbaasd na tweede brand transformatorhuis Hilversum: onderzoek naar verband

HILVERSUM - Spoorbeheerder ProRail gaat onderzoek doen naar een mogelijk verband tussen de twee branden in het transformatorhuis langs het spoor van Hilversum. Vannacht was het raak, vorig jaar juli ook al. "Dat verbaast ons ook", stelt een woordvoerder.

ProRail noemt het 'gek' dat er binnen iets meer dan een jaar op dezelfde plek voor de tweede keer brand is onstaan, maar stelt tot nu toe dat de twee branden niets met elkaar te maken hebben.

"Volgens onze informatie nu is er geen verband tussen de twee branden, los van het feit dat de branden op dezelfde plek zijn. Dat horen we van experts die na de brand de boel hebben bekeken. Maar natuurlijk willen we graag weten hoe dit kan gebeuren. We gaan nu onderzoek doen naar een eventueel verband. Daar hopen we nog deze of volgende week meer over te weten."

Er ontstond vannacht brand in het transformatorhuis aan het Wandelpad, waardoor het treinverkeer stil kwam te liggen. Vanwege de brand werd groot alarm geslagen, maar het vuur was snel gedoofd. "Toen de brandweer aankwam, moesten we heel even wachten tot de stroom van het huisje af was. Toen dat eenmaal gebeurd was, zagen we binnen dat het vuur al zo goed als gedoofd was", vertelt een woordvoerder van de brandweer.

Eerdere brand

Van gevaar was vannacht geen sprake. Dat was vorig jaar juli wel anders, toen er 's ochtends een grote brand ontstond in het huisje en er groot alarm werd geslagen. Brandweermensen liepen toen groot risico omdat ze al wilden beginnen met blussen terwijl er nog spanning op het station stond. En dat terwijl netbeheerder Liander had verzekerd dat de spanning eraf was. Uiteindelijk ging de stroom pas na drie uur echt van het gebouw en kon er geblust worden. "Dat was nu pertinent niet het geval", vertelt de woordvoerder van ProRail.

Gevolgen treinverkeer

Het treinverkeer heeft vandaag nog de hele dag last gehad van de nachtelijke brand. "Alle treinen hebben wel kunnen rijden, maar we hebben wel maatregelen moeten nemen. Het transformatorhuis voorziet de bovenleiding van stroom. Door de brand levert het minder stroom dan normaal. Dat betekent dat treinen nu even langzamer moeten optrekken en niet tegelijkertijd kunnen passeren. Daarom moet de ene trein soms even op de ander wachten."