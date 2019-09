Brand in transformatorhuisje Hilversum: treinverkeer weer opgestart

HILVERSUM - In een transformatorhuisje langs het spoor aan de Oude Amersfoortseweg in Hilversum heeft vannacht brand gewoed.

ProRail haalde in verband met het vuur de stroom op het spoor tussen Baarn en Hilversum van de leiding af, waarna het treinverkeer op dat trajact werd stilgelegd.

Rond 3.30 uur werd dat probleem opgelost en kon er met behulp van aangrenzende elektriciteitstations toch weer spanning op de leidingen worden gezet.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in het transformatorhuisje. Op 14 juli 2018 brak er ook al brand uit in het gebouw naast het spoor.

Het duurde toen uren voordat de stroom was uitgeschakeld en de brandweer kon beginnen met blussen.