Winkeliers zien mogelijkheden in Dam tot Damloop: "Toilet wordt mijn verdienmodel"

ZAANSTAD - 45.000 mensen lopen op zondag 22 september van Amsterdam naar Zaandam voor de Dam tot Damloop. De finish is op de Peperstraat in het centrum van Zaandam. Voor de winkeliers die daar zitten een buitenkansje: met tienduizenden mensen op de stoep moet er wel wat te verdienen zijn. "Mijn toilet wordt mijn verdienmodel die dag!"

"Vorig jaar had ik er veel publiciteit aan", zegt Sénhor Gomes in zijn zaak. De finish is precies voor zijn deur. "Ik weet nog niet of ik die zondag extra open ga, ik werk al zes dagen per week." Maar gaande het gesprek krijgt Gomes er steeds meer zin in: "Ik kan blikjes frisdrank gaan verkopen en pasteitjes."

Aquarium

De winkel van Mike Roggeveen is nog niet eens een jaar open. Hij verkoop van alles voor aquariums. "Ik weet dat ik die dag geen pompen of lampen ga verkopen, maar toch ga ik open."Mike heeft met zijn vriendin een plannetje bedacht.

Lees ook: Butter en Choukoud Nederlandse blikvangers op Dam tot Damloop

"Kijk", zegt hij wijzend op het toilet achter in de zaak, "Dit is mijn verdienmodel. Het moet toch gek lopen willen van die tienduizenden bezoekers voor mijn deur die dag niet een paar duizend mensen hoog nodig naar het toilet. Voor 1 eurootje zitten ze op de schoonste pot van Zaandam."

Podoloog

Je zou zeggen dat een podoloog, die mensen helpt die last van hun voeten hebben, het dadelijk extra druk heeft. Zeker als hij op een meter of twintig van de finish zit. Niet dus: "We zijn altijd dicht met de Dam tot Damloop."

Lees ook: Beginners trainen voor allereerste Dam tot Damloop: "Volhouden is het belangrijkst"

Paul Fahner van Loopfit ziet er ook wel de humor van in: "Voor de lopers kan ik toch niet veel meer doen. Voorafgaand aan de loop wel en zeker achteraf als er blessures zijn, maar op de dag zelf staan we langs het parcours te genieten van het feest.

Overigens: zestiger Fahner heeft hem zelf ook al twee keer gelopen. "Maar op mijn leeftijd weet ik dat je voorzichtig moet zijn en zuinig met je krachten moet omspringen."

Volg alles rond de Dam tot Damloop

50.000 hardlopers gaan zondag 22 september weer van start voor de 35ste editie van de Dam tot Damloop. De lopers starten vanaf de Prins Hendrikkade in Amsterdam en finishen na tien Engelse mijl in de Peperstraat in Zaandam. NH Nieuws doet in aanloop naar het evenement uitgebreid verslag met verhalen en video's. Volg alle verhalen via nhnieuws.nl/damloop