Beginners trainen voor allereerste Dam tot Damloop: "Volhouden is het belangrijkst"

ZAANSTAD - Op zondag 22 september is het weer zover: zo'n 45.000 mensen rennen dan een dikke zestien kilometer van Amsterdam naar Zaandam tijdens de Dam tot Damloop. Om de finish te kunnen halen, is een goede voorbereiding essentieel. Daar weten ze bij atletiekvereniging Zaanland alles van, want een clubje beginners is al maanden aan het trainen voor hun allereerste lange loop.

Cees Sjouwerman is niet het soort trainer dat zijn pupillen vooruit schreeuwt. Hij praat en prikkelt tijdens het uitleggen van de oefeningen. "Maak hem lang dat zweefmoment, ga maar en laaaaang", schalt het over de baan.

Ongeveer twintig lopers staan om hem heen. Elders op de baan rennen, rekken en strekken nog vele tientallen lopers. "Ze zijn er klaar voor hoor", zegt Cees trots over zijn groepje. "Het gaat nu om het vertrouwen vast houden en, heel belangrijk, geen blessures oplopen."

Voorzichtig

De groep is ongeveer vijf maanden geleden begonnen. Sommigen hadden nog nooit langer gerend dan het stuk van het perron naar de trein. Sjaak Visser bijvoorbeeld, die eigenlijk meer een fietser is. "Ik had nog nooit een flink stuk gerend, maar ik vind het heerlijk. Afgelopen weekeinde heb ik voor het eerst 15 kilometer gedaan en nu heb ik het virus helemaal te pakken."

Na een aarzelend begin is het voor beginnende lopers zaak om rustig op te bouwen. "Vaak gaan ze er te hard in als het na de eerste zware weken begint te lukken", aldus Cees. "Dan denken ze dat ze er al zijn, maar je spieren moeten echt wennen aan een lang stuk rennen, je moet dat voorzichtig opbouwen."

Kwijt

Josine Lageweg heeft in het verleden al eens een Dam tot Damloop gelopen. "Nadat ik zwanger ben geweest moet ik het weer helemaal opbouwen, ik ben het helemaal kwijt." Maar ze laat zich niet gek maken. "Ik heb niet het lichaam van een atleet, maar ik doe het op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo. En rennen is net als het echte leven, het gaat soms goed, soms slecht. Waar het om gaat is volhouden. Dan kom ik er wel."

