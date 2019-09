Man dreigt met bom in winkelcentrum Schiphol

SCHIPHOL - De marechaussee heeft vanmorgen op Schiphol een man aangehouden die dreigde dat hij een bom bij zich had. De man, die flink naar alcohol zou stinken, liep door het winkelcentrum van de luchthaven terwijl hij meerdere malen schreeuwde dat hij een bom in zijn tas zou hebben zitten.

Een woordvoerder van de marechaussee vertelt tegen NH Nieuws dat het om een 39-jarige man gaat zonder vast woonadres. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.

Volgens het Algemeen Dagblad zou de man al in de trein vanuit Rotterdam herrie hebben geschopt. Daar liep de man een coupé in, om vervolgens te roepen dat hij een bom in zijn tas had. Na zijn dreigementen zou de man zijn tas het gangpad op hebben geslingerd.

Toen er vervolgens nog steeds niemand op hem reageerde, pakte hij zijn tas weer op. Toen de trein stilstond op station Schiphol, zou de man de trein uit zijn gestormd met zijn tas.

De marechaussee werd op Schiphol door een bezorgde reiziger gewaarschuwd. Die heeft de man direct gearresteerd. De bomdreiger zit nog steeds vast, maar volgens de woordvoerder zou de tas geen bom bevatten.