Bewoners erg geschrokken van explosie in Amsterdam: "Ik dacht: dit is een bom"

AMSTERDAM - Bewoners van de Korte van Eeghenstraat en omgeving zijn erg geschrokken van de explosie vannacht in hun buurt. In dezelfde Amsterdamse straat werd in oktober vorig jaar ook al een explosief aangetroffen.

De ontploffing vond rond 4.25 uur plaats. Een buurman van een paar huizen verderop zegt dat zijn hele binnentuin verlicht werd door de explosie. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het hele huis ging heen en weer."

Eerder ook al explosief

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieven Opsporingsdienst (EOD) hebben onderzoek gedaan op de locatie en concludeerden dat het hier inderdaad om een ontploft explosief ging. Op dezelfde plek werd in de nacht van 23 op 24 oktober vorig jaar ook al een explosief gevonden.

De politie gaf toen beelden vrij waarop te zien is dat een man een granaat naar Hotel Parkview in de straat gooit. Die granaat werd toen ontmanteld en veiliggesteld.

'Dit is een bom'

Een omwonende zat vannacht rechtop in zijn bed toen het explosief afging. "Ik dacht: dit is niet gewoon vuurwerk, dit is een bom. Je bent zo geschrokken ervan, maar gelukkig ben ik toch nog in slaap gevallen."

Ook iemand die een eind verderop woont, hoorde de knal. "Ik dacht: een plofkraak, maar ik weet hier nergens geldautomaten te staan. Ik ben verder gaan slapen, maar het was zo'n harde knal." Sommige buurtbewoners waren vanochtend nog erg onder de indruk. "Het gaat niet zomaar aan je voorbij. Het blijft een beetje bij je. Het moet door de dag weer slijten."

Door de explosie raakten meerdere panden en voertuigen beschadigd, er vielen geen gewonden. De politie zoekt nog naar mensen die iets gezien hebben of meer weten over de explosie.