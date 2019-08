Dreiging politiebureau in Den Helder bleek niet gering: man zei dat bom zou ontploffen

DEN HELDER - Het dreigement dat eerder dit jaar werd geuit aan de Helderse politie bleek niet gering: een toen 22-jarige man kondigde aan dat een vuurwerkbom zou ontploffen bij het politiebureau aan de Bastiondreef in Den Helder. De man moet zich vrijdag voor de rechter verantwoorden voor deze actie, waardoor de hele politiemacht op zijn kop stond.

Remco D. (23) belde op 20 maart naar het alarmnummer 112 en zorgde voor grote paniek met zijn telefoontje dat er een vuurwerkbom zou ontploffen bij het politiebureau. De omgeving van het bureau werd afgezet, niemand mocht het pand meer in of uit. Uit voorzorg liepen agenten rond met kogelwerende vesten.

Gespannen sfeer

De sfeer was die dagen gespannen, nog maar twee dagen eerder had de 37-jarige Gökmen T. in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht om zich heen geschoten. Eén van de vier slachtoffers was een man uit Loosdrecht. Ook in Noord-Holland was de spanning merkbaar: moskeeën gingen die dag dicht, op luchthaven Schiphol was verhoogde waakzaamheid. Het dreigement bij een politiebureau werd daarom gelijk heel serieus genomen.

Uiteindelijk bleek het niet nodig te zijn: er was geen vuurwerkbom. Vlak bij het bureau werd D., die op de fiets reed, aangehouden. Hij vernielde later op de dag nog de politiecel waar hij in zat. Overigens was het niet de eerste keer dat hij een dreigement uitte: vorig jaar bedreigde hij al enkele keren mensen met de dood. Daarvoor had hij nog een voorwaardelijke straf open staan.