Mantelzorger Ria organiseert uitstapjes: "Mensen met een beperking komen weinig buiten"

HILVERSUM - Het leven van Ria de Jong uit Hilversum staat in het teken van zorgen voor anderen. Ze is mantelzorger van haar dochter en één van de drijvende krachten achter FunTours. Deze stichting organiseert uitstapjes en korte vakanties voor mensen met een beperking.

"Mensen met een beperking komen weinig buiten. Terwijl ze echt behoefte hebben aan uitstapjes, maar praktisch is het vaak moeilijk om te organiseren", vertelt Ria in NH Buurten.

Bus

De Hilversumse weet als geen ander hoe belangrijk dit soort uitjes zijn. Funtours is ontstaan toen haar meervoudig gehandicapte dochter niet bij vervoerders terecht kon vanwege haar gezondheid. "Jessamy spuugde soms bloed en ze durfden haar niet te te vervoeren", vertelt Ria. Mede-oprichter en wijlen Marion List kocht daarom een bus. Niet om allleen met Jessamy te reizen, maar ook met andere gezinnen.

Ria zorgt dag en nacht voor haar 30-jarige dochter. Jessamy is niet gehandicapt geboren. Na elf maanden kreeg ze een longvirus. Ze kreeg een hartstilstand en na anderhalf uur reanimeren raakte ze in coma. "Jessamy is daar anders uitgekomen dan dat ze was."

Vrijwilligers

Ria benadrukt dat ze Funtours niet alleen doet, maar samen met een groep vrijwilligers. Ze heeft bijvoorbeeld veel steun aan het mantelzorgkoor 'de Lichtpuntjes', waar ze deel van uit maakt. "Ik kan niet beschrijven hoeveel het koor voor me betekent. We komen bij elkaar op bezoek. We helpen elkaar en delen veel met elkaar."

Dat is wederzijds, volgens koorlid Marga Woudenberg. "Tijdens mijn ziekte is Ria er voor me geweest. Voor mij is ze Florence Nightingale." "Ze is mijn lichtpuntje", vult koorlid Atty van der Meer aan. "Als ik met iets zit en haar opbel dan is aan het einde van het gesprek het probleem opgelost."

Toch is er iets waar Ria zich zorgen over maakt. Er moet steeds vaker gesleuteld worden aan de bus van FunTours. Ze organiseren daarom allerlei activiteiten om geld op te halen voor reparaties. De mantelzorgers hopen gauw iemand te vinden die hen kan helpen sponsors te vinden.