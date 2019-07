Zeilen met een beperking: het kan bij Sailability in Uitgeest

UITGEEST - Iedereen met een beperking moet kunnen zeilen. Dat is het credo van Bert Wessels, die zich met Sailability in Uitgeest al voor het tiende jaar inzet om mensen met een beperking te laten zeilen.

"Er zijn nu vier mensen met een hoge dwarslaesie die nu zelfstandig kunnen zeilen", vertelt Wessels tegenover mediapartner IJmond Nieuws aan het Uitgeestermeer. "Iedereen die een beperking heeft en niet bij de reguliere sportvereniging terecht kan mag bij ons komen. Er is hier nog nooit iemand geweigerd", aldus Wessels.

Om de mensen met een handicap te leren zeilen vaart de organisatie letterlijk op giften en de inzet van vrijwilligers.

Het einde

Corrie Wijdema heeft een beperking en zeilt sinds een jaar - met haar hond - onder begeleiding van een buddy. via een tillift wordt ze bij de jachthaven in het zeilbootje geholpen. "Dit is het einde", lacht ze na terugkomst van de vaartocht. "Je vergeet alles en voelt je weer als achttien."

Er is wel één voorwaarde bij de aanmelding, vertelt Wessels. "Je moet wel een beperking hebben."