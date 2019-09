Provincie weigert schikking met projectontwikkelaars Distriport openbaar te maken: "Schandalig"

BERKHOUT - De provincie weigert de getroffen schikking met de projectontwikkelaars van bedrijventerrein Distriport in Berkhout openbaar te maken. Ondanks WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid van Bestuur) die tegelijkertijd werden gedaan door actiegroep 'Berkhout is Boos' en NH Nieuws wil Gedeputeerde Staten de overeenkomst niet openbaar maken.

Vandaag diende een beroep bij de hoor- en adviescommissie van de provincie, aangetekend door actiegroep Berkhout is Boos. Voor de zoveelste keer meldt de actiegroep zich bij het Provinciehuis. Woordvoerder Annet Wood kijkt er niet meer van op dat hun verzoek is afgewezen, maar weigert zich erbij neer te leggen. "Zo gaat het altijd hier. Het is schandalig. Zeker als je in het huidige coalitieakkoord leest dat ze transparantie belangrijk vinden. Laat dat dan eens zien."

Claim van 27 miljoen euro

Jarenlang lagen de provincie en projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler met elkaar overhoop. De provincie zou de grond kopen, die de ontwikkelaars zouden overnemen om een industrieterrein aan te leggen. Dat laatste gebeurde nooit wat leidde tot een lange juridische procedure. De provincie diende een claim in van 27 miljoen euro, en uiteindelijk kwamen de partijen eind maart tot een schikking.

Hoeveel er uiteindelijk is betaald is nooit bekend geworden. Reden voor NH Nieuws en Berkhout is Boos om het via een WOB-verzoek af te dwingen. Maar in antwoord daarop liet de provincie weten de overeenkomst en enkele bijbehorende documenten niet te willen openbaren.

Volgens de provincie had dat meerdere redenen. Allereerst omdat beide partijen hebben afgesproken een schikking te treffen mits die geheim zou blijven. "En met de schikking is een lange procedure met verdere onzekerheden en kosten afgewend", zo valt te lezen in de beantwoording. Verder wil de provincie niet dat andere partijen inzicht krijgen in de tactiek bij geschillen, waardoor bijvoorbeeld te achterhalen is wanneer het provinciebestuur bereid is een schikking te maken.



"Het is ons belastinggeld"

Voor Annet Wood van Berkhout is Boos zijn het geen sterke argumenten. "Een overheid moet niet akkoord gaan met zo'n geheime schikking. Er is veel belastinggeld besteed aan dit project dat er nooit is gekomen. Dan hebben we er ook recht op om te weten wat er van ons geld terug komt in de kas."

Maar het is niet de enige reden waarom ze het verzoek hebben gedaan. "In het verleden zijn we vaker geconfronteerd met zaken die onder tafel bleven. Zoals de geheime afspraak tussen de projectontwikkelaars en toenmalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Dat willen we niet nog een keer. We willen hoe dan ook voorkomen dat hier ooit een bedrijventerrein komt."



De hoor- en adviescommissie doet binnen enkele weken uitspraak. "We wachten die rustig af en staan er blanco in. En als ons verzoek weer wordt afgewezen stappen we gewoon weer naar de rechter", vertelt Wood strijdbaar.