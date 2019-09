Hilversumse gedupeerde Dream or Donate-debacle: "Je bent niet van mij af, nog lang niet"

HILVERSUM - Hilversummer Joris Janmaat wil de onderste steen boven over het Dream or Donate-debacle. Samen met andere gedupeerden dringt Joris aan op een gesprek met de oprichter van de plots offline gehaalde crowdfundingswebsite.

Joris is een van de 45 gedupeerden die vragen om een gesprek met Dream or Donate-oprichter Robert Mastenbroek, die zich sinds het begin van het debacle 'Broer Rasta' noemt. De groep kan rekenen op steun van advocatenkantoor De Vries & Kasem. Gisteren kwam de groep voor het eerst bij elkaar. Er werd gesproken over een gesprek, maar ook over eventuele vervolgstappen.

Gedupeerd

Joris haalde net als honderden andere mensen geld op voor een droom. Voor hem was dat een buikwandcorrectie. De Hilversum viel zelf op eigen kracht tachtig kilo af, maar de gevolgen daarvan zijn voor hem nog dagelijks onderdeel van zijn leven.

Met zijn actie haalde Joris tot nu toe 1.700 euro op, maar sinds het offline halen van de website lijkt hij naar dat geld te kunnen fluiten.

Duidelijk is dat Joris het er niet bij laat zitten. "Ik wil de heer Mastenbroek confronteren met mijn leed, maar ook met het leed van alle gedupeerden. Het kan niet zo zijn dat hij hier mee weg komt", laat hij aan NH Nieuws weten.

Videoboodschap

Met een videoboodschap waarin hij zijn hele verhaal doet, roept Joris Dream or Donate-oprichter Mastenbroek op om met hem en medegedupeerden op tafel te gaan. "Je hebt van mij gestolen, je hebt van mijn vrienden gestolen. Kijk wat je mensen aandoet. Je feiten kloppen niet. Ga het gesprek met mij aan en kom met bewijs. Je bent niet van mij af, nog lang niet", zegt Joris.

