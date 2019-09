Minister in gesprek met Amstelveners over hinder Schiphol

AMSTELVEEN - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is gisteren in gesprek gegaan met Amstelveners over de groei van Schiphol en toegenomen hinder ervan. Niet alleen de inwoners zijn zeer kritisch over Van Nieuwenhuizen's plannen voor Schiphol, ook wethouder en partijgenoot Herbert Raat (VVD) uitte eerder felle kritiek op de minister.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De bedoeling van het bezoek aan Amstelveen was om met inwoners in gesprek te gaan over de toekomstplannen voor Schiphol. De luchthaven krijgt van Van Nieuwenhuizen na 2020 ruimte om te groeien, mits Schiphol zorgt voor hinderbeperkende maatregelen. Veel omwonenden en politici geloven niks van die maatregelen en willen alsnog dat Schiphol nog zeker tot 2023 zich houdt aan maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar.

Meteen nadat Van Nieuwenhuizen haar groeiplannen bekendmaakte, protesteerden de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn tegen de plannen. Zij vrezen een onleefbare situatie als Schiphol mag groeien. Wethouder Raat had het zelfs over veiligheidsrisico's voor de inwoners van Amstelveen.

Vliegramp

Raat: "U kent het Nederlandse spreekwoord 'als het kalf verdronken is, dempt men de put'. Er moet altijd eerst wat gebeuren, voordat we gaan denken aan de alternatieve oplossing." Raat vreest dat als Van Nieuwenhuizen haar groeiplannen doorzet, zij het steeds groter wordende risico op een vliegramp onderschat.

Schiphol in zee

Inmiddels hebben Amstelveen en Schiphol de eerste hinderbeperkende maatregelen met elkaar afgesproken. Schiphol-topman Benschop beloofde minder nachtvluchten boven Amstelveen. Raat wil ook dat de nabijgelegen Buitenveldertbaan minder wordt ingezet. Het liefst ziet de gemeente Schiphol verhuizen naar de Noordzee.

Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer

Eerder op de dag bezocht Van Nieuwenhuizen de gemeente Haarlemmermeer, waar zij sprak met de nieuwe burgemeester, Marianne Schuurmans en wethouder Jurgen Nobel. Het college van Haarlemmermeer is veel minder kritisch over de groei van Schiphol en staat achter het beleid van Van Nieuwenhuizen.

In augustus ging de minister in gesprek met inwoners en politici van Uithoorn en Aalsmeer. Daar liet men Van Nieuwenhuizen "moe, moedeloos, murw en boos" te zijn door overlast. Schiphol-wethouder Robbert-Jan van Duijn is net als Raat een groot tegenstander van de plannen van de minister en nodigde haar uit om te komen logeren, om de overlast 's nachts zelf te ervaren. Op die uitnodiging in Van Nieuwenhuizen niet ingegaan.