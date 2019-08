Omwonenden Schiphol tegen minister: "Wij zijn moedeloos, murw en boos"

UITHOORN - Omwonenden van Schiphol hebben de minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, vandaag in een gesprek laten weten "moe, moedeloos, murw en boos" te zijn. Een handjevol bezorgde inwoners van Aalsmeer en Uithoorn spraken urenlang met de bewindsvrouw en overhandigde haar een manifest waarin zij eisen dat de luchthaven zich houdt aan eerder gemaakte afspraken om geluidsoverlast terug te dringen.

De bezorgde inwoners schrijven in het manifest van Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH): "Wij zijn verbijsterd dat de Minister met haar voorgenomen groeibesluit wéér tegemoetkomt aan Schiphol's wensen en de bewoners van Uithoorn wéér in de kou laat staan." De minister benadrukt in gesprek met NH Nieuws dat Schiphol alleen kan uitbreiden als zij de geluidsoverlast aanpakt.

Eindelijk

Mirella Visser heeft al jaren last van de geluidshinder van Schiphol en spreekt naar eigen zeggen namens zo'n 200 bezorgde inwoners van De Kwakel in Uithoorn. Zij was blij om eindelijk de minister te kunnen spreken. "Ze is hier voor het eerst en het werd tijd dat ze kwam."

Maat is vol

De maat is vol voor omwonenden van Schiphol. Zo zegt Mirella Bakker. "We zijn ben boos dat eerdere beloftes van (geluids-)hinderbeperking niet waar zijn gemaakt. Ik kan nog steeds door de geluidsoverlast van overvliegde vliegtuigen niet uitslapen. 's Ochtends vroeg rond zeven uur komen al vluchten over mijn huis en dat gaat door tot elf uur 's avonds."

Manifestatie

Minister van Infrastructuur Cora Nieuwenhuizen wilde de buurtbewoners spreken over hun zorgen rondom Schiphol spreken. Eerder had de bewindsvrouw in de media gesproken over uitbreiding van de nationale luchthaven. Omwonenden baalden daarvan als een stekker omdat zij nu al zien dat Schiphol zich niet houdt aan de beloftes om de overlast te beperken.

In het manifest van PUSH staan daarom zeven mogelijke 'oplossingen', waaronder een oproep aan de minister: "Eis dat de afgesproken hinderbeperking eerst wordt gerealiseerd, voordat er over de toekomst (van uitbreiding van het aantal vluchten red.) wordt gesproken."