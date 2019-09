Verschillen in toeristenbelasting Hoorn: “Geen eerlijk speelveld gecreëerd"

HOORN - Toeristenbelasting in Hoorn wordt niet overal even gelijk geheven. Voor lokale ondernemers is er nog veel onduidelijk. Wie moet er nu wel en niet betalen? En waarom moet de één meer afstaan dan de ander?

De ondernemers van het schip de Egberdina en de watertaxi in Hoorn zagen de bui al hangen toen bekend werd dat er toeristenbelasting werd ingevoerd in Hoorn. Misschien moesten zij wel vertrekken, want hierdoor zouden ze klanten veel meer geld moeten vragen en hun concurrentiepositie in de problemen komen met naastgelegen havens.

Voor sommige een ontheffing

Inmiddels heeft de gemeente besloten dat zowel de Egberdina, als de watertaxi toch geen watertoeristenbelasting hoeven af te staan. "Schepen die vast uit Hoorn varen hebben vrijstelling gekregen. Het is aangepast zodat het voor ons niet nodig is", vertelt eigenaar van de Egberdina Wouter van Dusseldorp. "De reguliere chartervaart moet alleen nog wel belasting afdragen."

Het bleek achteraf 'niet de bedoeling' dat Van Dusseldorp de belasting moest gaan betalen. Maar waarom ze precies zijn uitgesloten van andere ondernemers op het water of aan de kant, is niet bekend.

Oneerlijk speelveld

Rob Tool van hotel De Magneet vindt het onduidelijk wie er wel en niet de nieuwe belasting moet betalen. "De gasten op cruiseschepen moeten wel betalen, maar de machinist en kapitein niet? Iedereen verblijft toch in de haven? Mijn hotelgasten komen hier slapen omdat ze een werkverplichting hebben in Hoorn, maar moeten dan ook gewoon betalen", aldus Tool. "Ik vind het raar dat er geen eerlijk speelveld is gecreëerd."

"En dan is er ook nog besloten dat mensen met een camper maar de helft moeten betalen. Waarom? Ze gebruiken dezelfde straat en dezelfde lantaarnpalen in de stad, dezelfde voorzieningen die elke toerist aangaat." Het zou geen grijs, maar een zwart gebied zijn - volgens Tool. "Iedereen doet maar wat."

De gemeente herkent zich niet in dit beeld dat er 'geen eerlijk speelveld is gecreëerd', maar reageert niet op de vraag waarom er voor verschillende soorten overnachtingen andere prijzen worden gehanteerd. Wel geven ze aan dat ze deze keuze hebben gemaakt om zo een helder en uniform belastingstelsel te hebben. "Ondernemers zijn hierover geïnformeerd en we hebben dit zo duidelijk mogelijk geprobeerd te communiceren", aldus de gemeente.

Airbnb

Naar schatting zijn er zo'n zeventig Airbnb's in Hoorn. Volgens Tool zou deze groep niet gecontroleerd worden door de gemeente. "En mijn hotelgasten kunnen wel gecontroleerd worden en nu zijn wij de dupe. Ze moeten hun best doen iedereen te controleren, want dan pas is het een eerlijke wedstrijd."



De gemeente vertelt aan NH Nieuws dat ze wel degelijk de Airbnb's in Hoorn controleren. "Particulieren die een Bed & Breakfast hebben, een vakantiewoning of een huis die ze onderverhuren via Airbnb worden allemaal gecontroleerd op het heffen en betalen van toeristenbelasting", aldus een woordvoerder van de gemeente.