Hoornse ondernemers de dupe van snel en rigoureus ingevoerde toeristenbelasting

HOORN - De toeristenbelasting in Hoorn is inmiddels een paar maanden ingevoerd, maar het houdt de gemoederen nog volop bezig. Ondernemers zouden de dupe zijn geworden van de snelle en rigoureuze invoer door de gemeente Hoorn. Rob Tool van hotel De Magneet in Hoorn voelt zich één van de gedupeerden.

Over de manier waarop de toeristenbelasting is ingevoerd was en is nog veel te doen. Meerdere ondernemers zijn zich rotgeschrokken en moesten halsoverkop hun bedrijfsvoering aanpassen. "Facturen, kassasystemen.. alles", zegt Tool.

In november kregen de Hoornse ondernemers een brief dat er een voornemen was om de toeristenbelasting per 1 mei in te voeren. "En toen hoorden we niets meer. Niet hoeveel, niet welke categorie toeristen. We zijn niet goed geïnformeerd en op 1 mei bleef het stil."

Waarom toeristenbelasting?

Volgens de voorstanders in de raad zou het geld goed ingezet kunnen worden om de stad nog aantrekkelijker te maken voor toeristen. Daarnaast was de beredenatie dat het tijd was dat toeristen gingen meebetalen. Maar waarom zat er spoed achter? Hier is nooit een officiele verklaring voor gegeven door de gemeente.

Op 18 mei was er de raadsvergadering over het onderwerp. Op 24 mei kwam de uitspraak en de invoer zou per 1 juni gaan gelden. "Binnen drie weken moesten we alles omgooien."

Uit eigen zak betalen

Maar de grootste problemen zitten hem in het feit dat de belasting ook met terugwerkende kracht moest worden afgedragen. "Dit betekent dat ik gasten - die vorig jaar hebben geboekt voor de periode na 1 juni en al betaald hebben - nu ineens een aanvullende rekening moet sturen omdat er toeristenbelasting wordt gevraagd. Dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk, dus moet je dat uit eigen zak betalen. Maar ook dat kan toch niet waar zijn?"

Eerst dweilen, dan kraan open

Inmiddels heeft wethouder Marjon van der Ven zelf ook aangegeven dat 'het niet ideaal is hoe dit is ingevoerd'. Volgens Tool is de werkwijze de omgekeerde wereld. "Ze gaan eerst dweilen en zetten daarna de kraan open. Eerst voeren ze het in en nu er problemen ontstaan bij ondernemers wordt er gezegd dat het niet slim is gegaan."

Vragen ingediend

Menno Jas van De Realistische Partij was eerder al kritisch over de gang van zaken met betrekking tot de invoer. Zijn amendement om het moment van invoeren naar achteren te verschuiven en de ondernemers daarmee meer tijd te geven, haalde het niet.

"Er bereiken ons nu inmiddels berichten dat ondernemers door deze handelswijze van de gemeente Hoorn schade lijden. Bent u bereid om ondernemers die aantoonbaar schade hebben opgelopen door de manier waarop de toeristenbelasting is ingevoerd, terug te betalen?", vraagt hij aan het college van B en W.

Schadelijk

"Dit had goed en gefaseerd ingevoerd kunnen worden, in plaats van de manier waarop dit nu is gedaan", aldus Jas tegen NH Nieuws. Rob Tool beaamt dit en geeft aan dat hij graag van tevoren met de gemeente om tafel had willen gaan. "Praat met de lokale ondernemers voordat je zoiets doorvoert. Vraag om hun mening. Niemand is tegen de invoer, iedereen moet mee betalen, maar de manier waarop dit is gegaan - is schadelijk."

De oplossing

Ondanks dat hij de kans klein acht ziet Tool enkel een oplossing in het opschorten van de toeristenbelasting naar 1 januari. "Want dit gaat nooit goed komen. Eerst moeten we heffen en daarna compenseren. We hadden een termijn van half jaar moeten krijgen om alles in te richten. De startdatum had moeten vallen op 1 januari, niet 1 juni."