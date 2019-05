Historische schepen dreigen Hoorn te verlaten vanwege extra belasting

HOORN - Vanwege de aankomende watertoerismebelasting, dreigt Hoorn haar meest herkenbare schepen te verliezen. Scheepseigenaren denken erover om uit te wijken naar andere havens. Zelfs de lokaal beroemde Egberdina uit 1882 zou zo maar eens kunnen vertrekken.

Scheepseigenaar Wouter van Dusseldorp zou met pijn in zijn hart vertrekken maar ziet met de komende watertoerismebelasting bijna geen andere mogelijkheid. "Ik heb hier 33 jaar gewoond. Hoorn is mijn haven maar vertrekken is een absolute mogelijkheid die in mijn hoofd zit."

Lees ook: Watertoeristenbelasting ramp voor Hoornse ondernemer: "Misschien moet ik wel vertrekken"

Van Dusseldorp voelt zich met andere scheepseigenaren door de gemeente in de kou gezet. Er zijn al schepen met meer dan 125 gasten die er voor kiezen om van koers te veranderen. Bram Nijland van Watertaxihoorn legt uit: "Het besef dat watertoeristenbelasting per 1 juni betaald moet worden in de gemeente Hoorn, komt hard binnen bij de lokale ondernemers. Voor sommige ondernemers kan dit mogelijk zelfs de doodsteek betekenen."

Lees ook: Hoorn krijgt definitief toeristenbelasting: besluit niet zonder slag of stoot

Van Dusseldorp is één van de ondernemers die getroffen is door de nieuwe beslissing. "Dit gaat mij op jaarbasis meer dan 2000 euro kosten. Dat moet ik gaan afdragen of bij klanten in rekening brengen. Ik verlies mijn concurrentiepositie."

Dagdeel

De watertoeristenbelasting wordt op het water ook toegepast voor een dagdeelbesteding, niet alleen voor overnachtingen. Ondernemers moeten eerst controleren of gasten niet al elders de toeristenbelasting hebben betaald. "Dat is niet te doen in verband met de privacy," aldus Bram Nijenhuis van de Watertaxi Hoorn, die niet van plan is om de toerismebelasting te gaan betalen. De ondernemer op het water is niet bang voor handhavers met hoge bekeuringen. "Het handhaven is een lachertje. Voor handhaving heeft de gemeente een budget begroot van 7500 euro voor het innen én het handhaven van deze belasting. Als ze de bed and breakfasts en de hotels afgaan, dan blijft er weinig budget over om bij mij langs te komen."