Drie verdachten melden zich na openzetten loopbrug in Den Helder

DEN HELDER - De politie heeft gisteren drie verdachten kunnen aanhouden die op elf augustus een loopbrug tussen Willemsoord en de Weststraat in Den Helder hadden opengezet. De 28-jarige Lotte van den Heuvel raakte hierdoor gewond.

Het loopbruggetje was handmatig opengezet. Lotte fietste over de loopbrug maar had niet gezien dat deze open stond. Aan het einde van de brug viel ze, waarbij ze met haar gezicht op de rand van de kade terecht kwam.

Lees ook: 'Onverlaten' zetten loopbrug Den Helder open: meisje raakt gewond

Via camerabeelden, die de politie in handen had, was te zien hoe twee mannen de brug hadden opengedraaid. De politie besloot een Facebookoproep te doen naar de daders. Zouden ze zich niet melden, dan zouden de agenten de beelden openbaar maken.

Gisteravond hebben uiteindelijk drie verdachten zich gemeld bij de politie.