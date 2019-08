Gewonde Lotte wil nooit meer over loopbrug Willemsoord: "Ze dachten dat ik dood was"

DEN HELDER - Toen de 28-jarige Lotte van den Heuvel uit Den Helder in de nacht van zaterdag op zondag over de loopbrug bij Willemsoord in Den Helder fietste, ging ze onverwacht lelijk onderuit. Wat bleek? Iemand had de loopbrug opzij gedraaid, en dat had Lotte niet door.

"Ik ben best wel een snelle fietser, dat weten heel veel mensen. Die noemen me soms Speedy Gonzales", vertelt Lotte. Haar snelheid zorgt ervoor dat ze zichzelf vanaf de openstaande brug lanceert. Ze komt van een verjaardagsfeestje en racet om half vier 's nachts vanaf Willemsoord over het bruggetje. "Ik ben erop gefietst en vanaf dat moment weet ik het niet meer."

Op de kademuur

Het bruggetje staat schuin open en eindigt boven water. Omdat Lotte zo snel fietst, haalt ze de kade net, maar komt daar wel hard met haar hoofd op de kademuur terecht. Naast flinke verwondingen in haar gezicht is ook haar mond aan de binnenkant gescheurd en heeft ze een hersenschudding. "Omstanders dachten ook echt dat ik dood was", vertelt ze. "Vooral de jarige, ze dacht eigenlijk dat ik niet meer leefde."

Lotte gaat ervan uit dat de brug bewust is opengezet. Van daders ontbreekt nog elk spoor. "Heel ernstig, hoe dit kon gebeuren. Heel Den Helder gaat daarover", zegt ze. Zelf mijdt ze de brug vanaf nu. "Ik ga alleen nog over de asfaltbrug. Ik ga er nooit meer overheen."