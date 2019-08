'Onverlaten' zetten loopbrug Den Helder open: meisje raakt gewond

DEN HELDER - 'Onverlaten' hebben vannacht rond vier uur de loopbrug tussen Willemsoord en de Weststraat in Den Helder opengezet. Een meisje raakte hierdoor gewond.

Het loopbruggetje was handmatig opengezet. Het meisje fietste over de loopbrug maar had niet gezien dat deze open stond. Aan het einde van de brug viel ze, waarbij ze met haar gezicht op de rand van de kade terecht kwam.

Het meisje is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is hard op zoek naar getuigen of mensen die weten wie het bruggetje open hebben gezet. Ze geven aan de zaak hoog te hebben zitten en graag te willen weten wie de brug open heeft gezet.