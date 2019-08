Bouwinspectie onder politiebegeleiding omstreden Haga Lyceum in

AMSTERDAM - Het pand van het Haga Lyceum in Amsterdam is alsnog bouwkundig onderzocht door inspecteurs, nadat hun door het schoolbestuur gisteren de toegang geweigerd werd. De politie heeft de bouwinspectie en brandweer vandaag ondersteund.

Haga en de overheid hebben al lange tijd bonje over tal van zaken en ook over de bouwinspectie botsen de partijen. De gemeente kondigde de bouwinspectie aan, nadat de school dinsdag zei de indeling van het pand aan de Naritaweg te hebben veranderd om zo meer leerlingen te kunnen huisvesten.

Lees ook: Bestuur van Haga Lyceum niet van plan om op te stappen

Door ruimtes in het Haga Lyceum anders in te delen, zijn er vijf extra klaslokalen bij gekomen. Een ruimte waar een keuken in stond, is bijvoorbeeld een lokaal geworden. Een gebedsruimte voor meisjes, is ook een lokaal geworden.

Geen vergunning

Volgens Atasoy gaat het allemaal om aanpassingen waarvoor geen vergunning nodig is. Deze week bezochten bouwinspecteurs en de brandweer het pand, maar de schooldirectie belette ze hun werk te doen.

Lees ook: Kritisch rapport over Haga Lyceum mag gepubliceerd worden van rechter en staat meteen online

In een brief aan de gemeenteraad kondigde onderwijswethouder Marjolein Moorman al aan dat ze de politie zou gaan inzetten, om toegang tot de school te krijgen. Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat de inspectie succesvol is verlopen en dat er een rapport wordt opgesteld.

Lees ook: Burgemeester Halsema praat met islamgemeenschap over Haga Lyceum

Veiligheid leerlingen

Moorman liet eerder weten dat de inspectie nodig is om de veiligheid van de leerlingen te kunnen waarborgen. Zo is er vandaag gekeken naar de brandveiligheid, constructieve veiligheid en luchtkwaliteit in het gebouw.