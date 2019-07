Bestuur van Haga Lyceum niet van plan om op te stappen

AMSTERDAM - Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter eerder vandaag. Het bestuur van de islamitische school is bovendien niet van plan op te stappen, zoals minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) wil. Daar is geen juridische grond voor en het personeel, ouders en leerlingen staan nog achter het bestuur, aldus advocaat van de school, Wouter Pors.

De school gaat bovendien bezwaar maken tegen de zogeheten aanwijzing van de minister om het bestuur te dwingen op te stappen. "Ik ben ervan overtuigd dat deze conceptaanwijzing geen stand houdt bij de rechter", zei Pors. Volgens hem is de maatregel niet op juiste gronden gebaseerd.

De voorzieningenrechter in Den Haag deed eerder op de dag uitspraak in het kort geding, waarin de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar het lyceum onder valt, een verbod wilde afdwingen op het openbaar maken van een vernietigend rapport van de Onderwijsinspectie. De stichting, waar het in opspraak geraakte lyceum onder valt, noemde het rapport onrechtmatig. De rechter ging hierin niet mee.

'Nieuwe schooljaar niet in gevaar'

Pors maakt zich geen zorgen over het voortbestaan van de school. "Het nieuwe schooljaar is niet in gevaar." Hij zegt ervan uit te gaan dat de gemeente aan de huisvestingsplicht voldoet. Uitbreiding van de school is namelijk nodig, omdat het aantal leerlingen volgend jaar vermoedelijk verdubbelt.

Het bestuur komt later nog zelf met een reactie.