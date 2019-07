Kritisch rapport over Haga Lyceum mag gepubliceerd worden van rechter en staat meteen online

AMSTERDAM - Er komt geen publicatieverbod voor het kritische rapport van de Onderwijsinspectie over het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. Dat oordeelde de rechter vandaag. Het rapport is meteen na de uitspraak openbaar gemaakt door de Onderwijsinspectie.

Tekortkomingen

In het document wordt de schoolleiding beticht va 'wanbeheer, zelfverrijking en belangenverstrengeling'. Bovendien wordt gezegd dat directeur Atasoy 'flirt met mensen met bepaalde opvattingen'. Het zijn niet de enige tekortkomingen die de Onderwijsinspectie heeft geconstateerd. Zo zou het lyceum te weinig de samenwerking zoeken met de overheid.

Online

Het rapport waar het om gaat is na de uitspraak van de rechter meteen gepubliceerd door de Onderwijsinspectie en is te zien via deze link.

Lees ook: Mag kritisch rapport Onderwijsinspectie over het Haga gepubliceerd worden?

Maar volgens de advocaat van het Haga Lyceum, Wouter Pors, komt dat door de aanvallende houding van het stadsbestuur zelf. Sinds de publicatie van een ambtsbericht van de AIVD vraagt de gemeente om een vertrek van de schoolleiding.

Gezag

De advocaat beweerde dat de inspectie haar boekje te buiten gegaan is met de inhoud van het rapport. Volgens hem worden er allerlei normen opgelegd aan de school zonder wettelijke basis. Daarom wilde hij de publicatie tegenhouden. 'Zo'n rapport heeft gezag. Dat kan je niet corrigeren. Daarom vragen we donderdag eerst een oordeel van de rechter over de houdbaarheid van dit document', zei hij eerder. De inspectie ontkent overigens dat het normen aan de school oplegt waarvoor geen wettelijke basis bestaat.

Lees ook: Haga Lyceum en Van Doorn wilden media terugpakken: "Er is veel nepnieuws verspreid"

Het Cornelius Haga Lyceum is dus niet in het gelijk gesteld. Daarom is het rapport binnenkort openbaar. Voor ouders of andere betrokkenen is via het ministerie van OCW een informatielijn beschikbaar.