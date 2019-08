Haga Lyceum weigert gemeente Amsterdam toegang tot schoolgebouw

AMSTERDAM - (AT5) Het Cornelius Haga Lyceum weigert door de gemeente gestuurde bouwinspecteurs toegang te geven tot het schoolgebouw om de veiligheid te inspecteren. Volgens schooldirecteur Atasoy hadden de inspecteurs helemaal geen reden om langs te komen.

De gemeente Amsterdam en het lyceum werden het vooralsnog niet eens over een eventuele uitbreiding van het schoolgebouw. Als laatste handreiking bood de gemeente een schoolgebouw aan in Bos en Lommer, maar directeur Atasoy noemde dat een "dolksteek". Volgens hem was het onmogelijk om op korte termijn op twee locaties les te gaan geven.

Daarom besloot hij het heft in eigen handen te nemen en een oplossing te verzinnen voor het ruimtegebrek. Er zouden inmiddels vijf extra ruimtes zijn gecreëerd waar les kan worden gegeven.

Bouwinspecteurs

De gemeente heeft de verbouwing naar eigen zeggen vernomen via 'mediaberichtgeving'. Omdat het gaat om een onaangekondigde verbouwing, werd besloten om bouwinspecteurs naar de school te sturen. Zij wilden onder meer onderzoeken of de brandveiligheid gegarandeerd blijft.

"Er krijgen immers straks kinderen les", laat een woordvoerder van de gemeente weten aan AT5. "Wij hebben het bezoek van onze bouwinspecteurs aangekondigd bij de directie van de school. De directie van de school heeft mondeling laten weten de bouwinspecteurs geen toegang te willen verlenen."

De gemeente beraadt zich daarom op vervolgstappen. Zo zijn de onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de hoogte gesteld.

"Alleen een herindeling"

Directeur Atasoy geeft toe de bouwinspecteurs geen toegang te hebben verleend, maar volgens hem is dat ook helemaal niet nodig. "Er heeft geen verbouwing plaatsgevonden, alleen een herindeling. Bovendien kregen we een brief dat er onafhankelijke bouwinspecteurs langs zouden komen, maar die blijken gewoon door de gemeente te zijn gestuurd."

De directeur geeft aan dat hij de bouwinspecteurs naar de 'wettelijke grondslag van hun komst' gevraagd heeft. "Er was voor hen helemaal geen reden om langs te komen. En als je toch zo graag naar binnen wilt, kun je ook gewoon de politie bellen, in plaats van meteen de media weer te bellen. Dan kunnen we je echt niet tegenhouden."