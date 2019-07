Extra lokalen Haga Lyceum niet op tijd af: "Bestuur werkt aannemer fysiek tegen"

AMSTERDAM - Het lukt niet om de extra leslokalen voor het Cornelius Haga Lyceum op tijd te realiseren, zo meldt de gemeente. Het schoolbestuur zou de aannemer tegenwerken, waardoor er vertraging is ontstaan.

Om plaats te bieden aan het groeiende aantal leerlingen, is de school een uitbreiding beloofd van 665 vierkante meter. In totaal zouden er daardoor 340 leerlingen les kunnen volgen aan het lyceum.

Tijdelijke lokalen

De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) stemde in eerste instantie in met het uitbreidingsplan van de gemeente. Twee dagen later kwamen ze daarop terug, om vervolgens een eigen plan voor uitbreiding te presenteren. Op deze manier wilde de SIO de bouw van de extra lokalen zelf uitvoeren. De gemeente kon niet akkoord gaan met dit plan, omdat het geen zekerheid gaf dat de lokalen op tijd af zouden zijn. Andere redenen waren de hogere kosten en het semi-permanente karakter van de uitbreidingsplannen.

Daarop besloot de gemeente om zelf tijdelijke units te plaatsen voor het komende schooljaar. Maar toen de aannemer op 15 juli met de eerste grondwerkzaamheden begon, kwamen er nieuwe obstructies.

Fysiek gehinderd

Volgens verantwoordelijk wethouder Moorman was het schoolbestuur op de hoogte gesteld van de komst van de aannemer. "Desondanks is de door de gemeente gecontracteerde aannemer deze week herhaaldelijk (fysiek) gehinderd door het schoolbestuur in haar voorbereidende werk om de schoollokalen te laten plaatsen", schrijft ze in een brief.

De aannemer zou geen toegang hebben gekregen tot het schoolgebouw. Bovendien zou er sprake zijn geweest van fysieke en verbale tegenwerking op en rond het bouwterrein en werden verrichte werkzaamheden ongedaan gemaakt, vertelt Moorman.

"Aan het eind van deze week leek het conflict op de bouwplaats te escaleren waardoor de werkzaamheden niet op een verantwoorde en ongestoorde wijze konden worden voortgezet", concludeert ze. De aannemer heeft zijn werkzaamheden inmiddels gestaakt.

Rechtbank

Het college heeft samen met de officier van justitie en politie besloten om het conflict in de rechtbank uit te vechten in plaats van op het bouwterrein. Op donderdag 25 juli dient er een voorlopige voorzieningenprocedure. Die gaat in eerste instantie over de bouwaanvraag van de SIO, maar het geschil met de aannemer zal daar zeker een rol gaan spelen.

"Wij betreuren dit ten zeerste en zoeken naar alternatieven om de leerlingen alsnog komend schooljaar te huisvesten", aldus Moorman.