Cellen overhoop gehaald bij 'spitactie': hier verstoppen gevangenen drugs en telefoons

ZAANSTAD - Alles wordt losgeschroefd in de cellen van het Justitieel Complex Zaanstad. Tijdens een 'spitactie' wordt de hele gevangenis overhoop gehaald in een zoektocht naar wapens, drugs, telefoons en andere verboden middelen. De vondst van vandaag: pillen en scheermesje.

Het speciale team van justitie gaat er van uit dat de pillen gehamsterde medicijnen zijn, maar dat moet eerst onderzocht worden. In de bijna drie jaar dat het Justitieel Complex Zaanstad open is is er al heel wat gevonden.

De spitactie van vandaag is al langer gepland en heeft niets te maken met de gevonden drugs waarover vanmorgen ophef ontstond. De grootscheepse controle duurt ruim dertig weken en staat los van de normale, dagelijkse controles, aldus directeur van de gevangenis Obe Veldman.

In de kantine van de gevangenis staat een keur van smokkelwaar en wapens tentoongesteld, gevonden in de oude Bijlmerbajes en de gevangenis in Zaanstad. De gevangenis in Westzaan is de afgelopen tijd vaker negatief in het nieuws, omdat er veel goederen naar binnen worden gesmokkeld. "Ik weet dat er regelmatig toch wel wat gevonden wordt, van softdrugs tot een enkele telefoon", zegt Veldman over eerdere spitacties. Er wordt nu flink ingezet op het vangen van illegale goederen.

Het kat en muis spel tussen de smokkelaars, de gevangenen en de bewakers leert beide partijen beter te zoeken en te verstoppen. Maar helemaal te voorkomen is het niet. Veldman: "Dan moet je bijvoorbeeld bezoek volledig achter glas gaan doen, zodat mensen totaal geen contact meer kunnen hebben. Dat is wat mij betreft niet bespreekbaar."

Zwaardere straffen

Wel worden gevangenen nu zwaarder gestraft als ze toch smokkelwaar blijken te hebben. Volgens de directeur helpt dat omdat er minder gevonden wordt. Of dat aan de inventiviteit van de gevangenen of de professionaliteit van de zoekteams ligt, moet nog blijken. Veldman is er van overtuigd is dat het complex toch aan het langste eind zal trekken.

NH Nieuws ging mee tijdens de spitactie; kijk mee naar op welke inventieve manieren goederen worden verstopt.