De treinen van en naar station Naarden-Bussum rijden weer: "Opgelucht en blij"

BUSSUM - De treinen rijden sinds vanochtend weer van en naar station Naarden-Bussum. Ruim drie weken lag het treinverkeer plat als gevolg van grootschalige werkzaamheden.

"Perfect dat de treinen weer rijden", reageert een vrouwelijke reiziger vanochtend. "Ik heb geen auto en ik was dan ook wel gehandicapt."

Veel reizigers hebben vanwege de vakantie weinig last gehad van de werkzaamheden of waren vol begrip. Als dank voor het geduld van de reizigers deelde Prorail en de NS fruit aan reizigers uit.



Op 2 augustus begonnen spoorbeheerder ProRail en NS aan een mega-operatie op en rond het station. Het station, de bovenleiding, wissels, de sporen: alles werd aangepakt. Tijdens de verbouwing reden er geen treinen langs Naarden-Bussum. Ook voor de NS en ProRail was het wel spannend of het allemaal op tijd af zou komen, maar ondanks de vondst van twee zware granaten werd de deadline gehaald. "Ik was opgelucht en blij toen de aannemer gisteravond belde dat alles af was", vertelt Kees Rutter, regiodirecteur van Prorail.

130 kilometer per uur

Eén van de aanpassingen dat het aantal sporen is teruggebracht van vijf naar twee. In het het verleden gebeurden er regelmatig ongelukken, onder meer omdat doordat de spoorwegovergang zo breed was. Het was een lang gekoesterde wens van de gemeente om het spoor aan te pakken. Wethouder Jorrit Eijberse was er vanochtend bij om de NS en Prorail te bedanken. "We zijn als gemeentebestuur ongelofelijk blij dat dat nu gerealiseerd is. De bereikbaarheid wordt ook verbeterd, doordat je met je auto minder lang voor de spoorbomen hoeft te staan."



Doordat er minder sporen zijn en er ook een bocht uit het spoor is gehaald kunnen intercity's namelijk ook sneller het station passeren: 130 kilometer per uur in plaats van 80 kilometer per uur. Zo kan je volgens de NS drie minuten sneller in Almere zijn en één minuut in Amsterdam.