Werkzaamheden leggen treinverkeer bij station Naarden-Bussum 23 dagen plat

GOOISE MEREN - Dit weekend beginnen ProRail en NS aan een mega-operatie op en rond station Naarden-Bussum. Na jaren van voorbereiden kan bouwmanager Marcel Martens niet wachten tot het gaat beginnen. "Dit is echt een uniek project voor ons. De komende drie weken werken we dag en nacht door."

Met een paar honderd mensen gaan ze die enorme klus klaren. "Ik ben er zelf van geschrokken toen ik het overzicht zag," vertelt Marcel lachend. "Als je alle uren bij elkaar optelt, komen we op de 58.000 uur in drie weken tijd, echt ongelofelijk."

Het station, de bovenleiding, wissels, de sporen: alles pakken ze aan. Ook komen er faunapassages en een extra onderdoorgang voor fietsers en voetgangers bij het Naardermeer. En dat betekent: drie weken geen treinen rond station Naarden-Bussum en spoorwegovergangen die (tijdelijk) dicht moeten. "Iedereen gaat er wat van merken," zegt Marcel. "Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast en trillingen. Dat proberen we zoveel mogelijk overdag te doen, maar soms zal het ook 's nachts moeten gebeuren."

Geen treinen

"Ik moet drie weken lang een stukje omfietsen naar m'n werk," zegt een reiziger op het perron. "Maar ik ben blij dat er eindelijk wat gebeurt hier." Anderen maken zich meer zorgen. "Ik neem elke dag de trein naar m'n werk in Amsterdam. Vanaf maandag moet ik dan met de bus naar Weesp, dus ik ben benieuwd of ik te laat kom," zegt een meisje dat snel naar de trein rent.

Omstreden spoorweg

De spoorwegovergangen in Bussum zijn omstreden. Ze gaan zo vaak dicht, dat mensen soms ongeduldig worden en onder de spoorbomen doorgaan, met alle risico's van dien. "Sommige overgangen zijn maar 13 minuten per uur open," vertelt bouwmanager Marcel Martens. Dat gaat nu veranderen. "Van de vijf sporen gaan er drie weg. De treinen mogen voortaan 130 in plaats van 80 kilometer per uur rijden, dus we kunnen met minder sporen toe." Dat maakt de overgangen veiliger. "Ze worden minder diep, je bent er sneller overheen en de spoorbomen zijn minder lang gesloten."



Toch zijn er ook voordelen. "Ik woon hier vlakbij en ik denk dat het hier nog mooier gaat worden," zegt Ries, die met zijn kleinzoon naar treinen zit te kijken. "Wellicht dat de huizen in prijs gaan stijgen, haha. Een tonnetje erbij zou wel leuk zijn," zegt hij.

Uniek project

Ook voor ProRail is dit een uniek project. "Dat we 23 dagen de dienstregeling stil leggen, zie je niet vaak," zegt bouwmanager Marcel. "Ik ben al ruim 2,5 jaar bezig met dit project, dus ik kan niet wachten tot we eindelijk van start gaan."

Bekijk hier hoe vaak de spoorbomen dichtgaan tijdens het interview van 12 minuten.