Wijkagent komt kerkgangers Hilversumse Vituskerk geruststellen na onrustige weken

HILVERSUM - Een week nadat de zondagse kerkdienst moest worden afgelast vanwege een verdachte koffer, gaat zondag de Hilversumse Vituskerk weer open. Na de kerkdienst komt de wijkagent langs om kerkgangers gerust te stellen.

Er was de afgelopen twee weken onrust rondom de kerk na een vermeend IS-dreigement en vervolgens de verdachte koffer voor de deur van de kerk. Het bleek loos alarm.

Lees ook: Verdachte koffer voor Hilversumse Vituskerk was leeg, onderzoek gaat door

Toch zorgden de twee voorvallen voor veel onrust onder kerkgangers. "Er reageerden veel mensen geschrokken. Dat kun je je wel voorstellen", vertelt de pastoor. "We hoorden al snel dat het loos alarm was, maar toch. Alles stond op scherp."

Pastoor Dresmé hoopt dat het bezoekje van de wijkagent kan helpen om de onrust weg te nemen. "De wijkagent vertelt na afloop van de kerkdienst wat er zondag allemaal precies is gebeurd en wat hij weet over de poster en de verdachte koffer. We kunnen dan samen napraten over alle onrust, onder het genot van een taartje. We moeten echt deëscaleren", aldus Dresmé.

Lees ook: Hilversumse burgemeester relativeert dreigementen Vituskerk: "Niet bovenmatig ongerust"

De pastoor laat voor de eerste kerkdienst na de onrust een bedevaart naar het Belgische Banneux schieten. "Ik vind het na deze weken belangrijk om in Hilversum te zijn en de parochianen niet in de steek te laten", zo zegt hij. "Die bedevaart komt nog wel."