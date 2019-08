Hilversumse burgemeester relativeert dreigementen Vituskerk: "Niet bovenmatig ongerust"

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum maakt zich niet 'bovenmatig ongerust' nu de Sint Vituskerk in zijn gemeente voor de tweede keer binnen twee weken doelwit was van dreigementen.

Dat zegt de Hilversumse burgemeester tegen de Gooi en Eembode.

Er werd afgelopen zondag groot alarm geslagen nadat er een verdachte koffer lag voor de Sint Vituskerk aan de Emmastraat. De kerk werd afgezet en de zondagse kerkdienst moest worden afgelast. Dat er zoveel consternatie was had er mede mee te maken dat de kerk twee weken eerder opdook op een gefotoshopte poster waarop een aanslag op de kerk wordt afgebeeld, een vermeend IS-dreigement.

Loos alarm

De verdachte koffer bleek loos alarm. Datzelfde geldt volgens de burgemeester van Hilversum voor de IS-poster. Broertjes zegt dat er onderzoek is gedaan naar de herkomst van de poster. Dat leidde naar een verwarde Engelse vrouw, die de invoering van het boerkaverbod op de een of andere manier gekoppeld had aan de MH17-zonnebloemen en zo in Hilversum uitkwam.

Broertjes laat aan het huis-aan-huisblad weten de dreigementen te relativeren. "Alles wat aandacht krijgt, maakt het groter, al is het twee keer loos alarm geweest. We moeten het wel in perspectief houden", vertelt de burgemeester. Hij zegt geen enkele reden te hebben om ongerust te zijn. Wel geeft hij aan dat er extra alertheid is rond de Hilversumse kerk, zoals dat ook het geval is op en rond het Media Park.