Gefotoshopte explosie in Hilversumse kerk gebruikt in nieuw 'IS-dreigement'

HILVERSUM - PVV-voorman Geert Wilders heeft op Twitter en Facebook een afbeelding gedeeld waarop te zien is hoe de Vituskerk in Hilversum explodeert. Volgens het Tweede Kamerlid is de foto afkomstig van terreurgroep Islamitische Staat (IS). De politie zegt tegen NH Nieuws op de hoogte te zijn van de afbeelding.

Op de tekst in de afbeelding staat dat 'de terreur is gekomen' en dat IS 'de ongelovigen wil afslachten en uitroeien'. Volgens Wilders heeft IS deze boodschap gedeeld vanwege de invoering van het boerkaverbod.

Waarom de Vituskerk erbij staat afgebeeld, is onduidelijk. Ook is niet zeker of de afbeelding daadwerkelijk door de terreurorganisatie is gemaakt. Of het dreigement specifiek tegen de Hilversumse kerk gericht is, of dat de maker voor een willekeurige kerk heeft gekozen, is evenmin onduidelijk.

Politie op de hoogte

De politie laat weten op de hoogte te zijn van de afbeelding. "We houden het in de gaten en hebben contact met meerdere mensen", aldus een woordvoerder. "Meer kunnen we op dit moment niet zeggen."