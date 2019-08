Verdachte koffer voor Hilversumse Vituskerk was leeg, onderzoek gaat door

HILVERSUM - In de verdachte koffer die gisteren voor veel consternatie zorgde voor de Sint Vituskerk in Hilversum zat niets. Dat laat de politie desgevraagd weten na onderzoek.

De verdachte koffer voor de deur van de kerk zorgde er gisterochtend voor dat de buurt even op zijn kop stond. Vanwege de vondst werd een groot deel van de omgeving afgezet en moest de zondagse kerkdienst worden afgeblazen. Dat er zoveel ophef was, had er mede mee te maken dat de bewuste kerk enkele weken geleden nog opdook in een vermeend IS-dreigement.

Koffer meegenomen

Na lang onderzoek met onder meer een robot van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bleek al snel dat er geen explosieven in de koffer zaten. De recherche heeft de koffer meegenomen en maakt vandaag bekend dat er dus niets in zat.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek naar de zaak gaat voorlopig wel gewoon verder. De politie wil graag weten waar de koffer vandaan komt en wie hem daar neergelegd heeft. Getuigen kunnen bellen met de politie op 0900-8844.