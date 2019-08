Morgen hitteplan voor hele land, KNMI geeft code geel af

NOORD-HOLLAND - In heel Nederland gaat morgen het hitteplan in, meldt het RIVM. Het wordt op sommige plekken in de provincie naar verwachting bijna 30 graden. Ook voor zondag is warm weer voorspeld.

Voor kwetsbare groepen mensen zoals ouderen, baby's en chronisch zieken kan de hitte gevaarlijk zijn.

Drinken en smeren

Het RIVM adviseert mensen dunne beschermende kleren aan te doen, de schaduw op te zoeken, lichamelijke inspanning te beperken en huizen koel te houden. Ook wordt mensen aangeraden zich in te smeren met zonnebrandcrème en voldoende te drinken.

Een hitteplan wordt vaker afgekondigd. Dat gebeurde vorige maand voor het laatst. In die periode werd ook het nieuwe hitterecord van 40,7 graden op de vliegbasis Gilze-Rijen genoteerd.