Heerlijk weekend voor de deur: temperatuur stijgt richting 30 graden

NOORD-HOLLAND - De zon heeft zich de afgelopen zomermaand nog maar nauwelijks laten zien. Daar komt vandaag eindelijk weer verandering in. Volgens weerman Jan Visser stijgt de temperatuur dit weekend geleidelijk naar hetere taferelen.

"Vanaf vandaag gaat de zon zich volop laten zien", weet Visser ons te beloven. "De temperatuur loopt donderdag en vrijdag op tot maar liefst 25 graden maar daar houdt het niet op."

Aankomend weekend doet de zon er nog een schepje bovenop. Het kwik kan lokaal op lopen tot zeker 28 graden. "Er staat ons een prachtig weekend te wachten", aldus de weerman.

Ook na het weekend pakt dit zomerse weer nog even door. Vanaf woensdag komt de klad er dan weer in, want dan gaat het waarschijnlijk opnieuw regenen. "Ook gaat de temperatuur dan weer zakken."