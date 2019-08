Na regen komt zonneschijn: zomerse warmte keert terug! ☀

NOORD-HOLLAND - We moeten nog eventjes geduld hebben, maar vanaf volgend weekend is het weer op en top zomer in de provincie! Volgens weerman Jan Visser stijgt het kwik dan boven de 25 graden.

De buien vliegen ons vandaag en morgen nog om de oren, maar vanaf maandag wordt het al een stuk droger en zonniger. Wel is de temperatuur nog wat aan de lage kant: "Het blijft maximaal 19 of 20 graden", aldus Jan Visser. Vanaf vrijdag is er volop ruimte voor de zon en wordt het ook een stuk warmer. "Dan keert de zomer terug."

Zo heet als eind juli wordt het niet meer, verwacht Weerplaza. "Dat komt doordat er inmiddels weer aardig wat regen is gevallen. De grond is minder dor en uitgedroogd. Verder is de zon minder krachtig. We zijn verder van de langste dag verwijderd", zegt meteoroloog Ben Lankamp.