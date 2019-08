Zo overleef je de regen én bezoek je dit weekend een festival voor een prikkie

NOORD-HOLLAND - Er is voor dit weekend een heel grote bak regen voorspeld en voor veel feest- en festivalgangers is dat een grote domper. Tickets worden voor bodemprijzen aangeboden, wat voor waterratten die bestand zijn tegen de regen juist positief is.

Regen, regen en nog eens regen. Er is maar weinig variatie in de weersvoorspelling voor aankomend weekend. Op zaterdag valt er in onze provincie zo'n 12 millimeter regen, wat voor festivalgangers een flinke domper kan zijn. Voor koopjesjagers is het echter het beste nieuws van de week, want tickets voor feesten en festivals gaan voor bodemprijzen de deur uit!

Zaterdag en zondag

Op zaterdag, wanneer de meeste regen gaat vallen, gaan tickets voor festival Latin Village in Spaarnwoude al voor 20 euro de deur uit, wat minder dan een derde van de aankoopprijs is. Wie liever gaat kijken naar Van Dik Hout heeft ook geluk: de band speelt in openluchttheater Caprera in Bloemendaal, maar bijna twintig mensen willen toch liever droog blijven.

Wie van elektronische muziek houdt kan dit weekend voor weinig terecht op het uitverkochte technofeest bij Woodstock 69 op het strand van Bloemendaal.

Ook elders in het land wordt flinke regen voorspeld, waardoor ook tickets voor uitverkochte festivals als Lowlands voor kleine prijsjes gaan. Ter vergelijking: een ticket kost normaal 210 euro, maar op verkoopsite Ticketswap zijn er al tickets voor minder dan 130 euro verkocht. Ook voor festival Strafwerk, dat op het Haventerrein in Amsterdam wordt georganiseerd, worden tickets voor minder dan de aankoopprijs verkocht.

Voorbereiding

Bang om je tentje op te zetten op een drassig grasveld terwijl er een flinke lading regen onderweg is? Kampeerwinkel de Vrijbuiter heeft handige tips om je huisraad droog te houden, en spoiler alert: voorbereiding is alles. Zorg dat je een rol ducttape in je tas gooit zodat je die ene naad die niet helemaal waterdicht blijkt alsnog kan dichten, en neem een partytent mee zodat je 's morgens even je benen kan strekken op een droog stukje festivalterrein.

Zorg daarnaast dat je écht alle haringen vastzet in de grond - we weten dat dat een rotklusje is op een festival - omdat de regen dan veel beter van je tent kan lopen. Daarnaast kan je binnentent nat worden als de stof tegen het zeil van je buitentent aan komt. Zorg ook dat je goed ventileert: met regen wordt het snel vochtig in een tent en dat slaapt niet bepaald lekker.

Het weer

Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser is het nog niet duidelijk wanneer de regen precies gaat vallen. "Er gaat regen vallen, dat is zeker. Maar op dit moment weten we nog niet of dat in de vorm van een paar buien gaat zijn, of dat het de hele dag door wat zachter gaat regenen."

Op het terrein

Ook voor tijdens het festival is het belangrijk om maatregelen te treffen om te voorkomen dat je straks snipverkouden op de bank zit. Festivaljournalist Juliën L'Ortye weet hoe je dat het beste aan kan pakken: "Zorg dat je meerdere poncho's bij je hebt, het liefst biologisch afbreekbare. Neem een extra shirt mee in je tas zodat je in ieder geval iets droogs aan kan trekken."

En misschien nog wel het belangrijkste: droge voeten. "Stop altijd een extra paar sokken in je tas voor op het terrein. Als je te lang met natte sokken rondloopt, kan je flinke blaren krijgen en dat kan je festivalervaring echt verpesten. En gebruik de spaarzame uurtjes dat de zon schijnt ook echt om op te drogen, dus ga ergens zitten of liggen en ga niet in een klamme tent staan dansen."