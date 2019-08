Ophef over sluiting Roode Steen tijdens Lappendag: “Dit is samen besloten”

HOORN - Tijdens Lappendag is de Roode Steen wegens veiligheidsredenen een uur afgesloten geweest voor publiek. Dit blijkt een gezamenlijke beslissing te zijn geweest van een vertegenwoordiger van de politie, de gemeente en de horeca-ondernemers.

"We zaten boven een café, waarbij we uitzicht hadden op de Roode Steen. We zijn continue bezig geweest met het plein te observeren. Is het nog veilig? Wordt het te druk? Uiteindelijk hebben we in de middag gezamenlijk de knoop doorgehakt en de Roode Steen een uur afgesloten voor de toestroom van nieuwe bezoekers", vertelt gemeente-woordvoerder Jara Hof.

Kritiek op beslissing

Het was druk tijdens Lappendag, heel erg druk. Het evenement trekt elk jaar meer en meer bezoekers en het mooie weer speelde daar dit jaar een grote rol bij. Hoewel het plein voor de veiligheid van bezoekers werd afgesloten, vonden sommige horeca-ondernemers dit een onterechte beslissing. Frank Wiese van d'Oude Waegh vertelt aan het Noordhollands Dagblad dat 'het goed beheersbaar was en er ook genoeg ruimte was'.

"Het klopt dat het rustig was binnen in de cafés. Maar dat hou je met mooi weer want iedereen gaat buiten staan. We kunnen mensen alleen niet naar binnen sturen zodat er meer mensen op het plein kunnen staan", aldus Hof.

Onveilige situatie

De sluiting is meerdere keren besproken en overlegd. "Als er iets zou gebeuren op dat moment, konden ze nog hun werk doen. Als er meer mensen bij zouden komen, werd het een onveilige situatie en zou er een probleem komen met looproutes en vluchtwegen."

Het was dit jaar de eerste keer dat de gemeente, de politie en de horeca-ondernemers dit nieuwe 'crowd control' experiment hadden. "Vorig jaar was het namelijk te druk en niet meer veilig", vertelt Hof. "Maar omdat het een proef was, worden alle meningen meegenomen en nemen we dit mee naar de organisatie van Lappendag voor volgend jaar. Dit soort nieuwe dingen zijn altijd even wennen, voor iedereen."

