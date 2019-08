Lappendag is overvol: bezoekers worden via poortjes tegengehouden

HOORN - Het centrum van Hoorn is overvol. Het grote aantal bezoekers dat op de Lappendag is afgekomen, kan de Roode Steen al amper meer op. Er zijn zelfs hekken neergezet en handhavers moeten mensen tegen houden.

Ben je nog van plan om vanmiddag een biertje te drinken op de Roode Steen? Hou dan rekening met het feit dat je moet omlopen of even geduld moet hebben voor je het plein op mag. Tussen het Kerkplein en de Roode Steen zijn namelijk hekken neergezet. Handhavers moeten de mensen tegenhouden. Er mogen alleen nog maar mensen uit en niet meer in.

Bezoekers kunnen wel omlopen via de Grote Oost en daar de Roode Steen op, maar dit betekent dus dat je even moet omlopen door een al overvolle binnenstad van Hoorn. Onze NH Nieuws-verslaggever uit Hoorn is in de binnenstad en vertelt: "Het is extreem druk. Het is eigenlijk niet normaal."