Volg onze verslaggever tijdens een dagje 'lappen' in Hoorn

HOORN - De derde maandag van augustus is voor Hoorn dé dag van het jaar: Lappendag. Maar wat gebeurt er nou allemaal op zo'n dag? NH Nieuws-verslaggever Chantal Bos neemt ons mee tijdens het struinen over de markten, de stevige ontbijten, de feesten en nog veel meer.

Het is een lange geschiedenis. In 1446 wordt de jaarmarkt gezien als het begin van de Hoornse kermis. Uiteindelijk werd het steeds meer een stoffenmarkt, naast de gewone kermis. En in 1939 was Lappendag uitgegegroeid tot de belangrijkste kermisdag. Inmiddels is het zelfs immaterieel erfgoed geworden. Nog steeds viert Hoorn volop dit feest.



6.15 uur: de markt

Lappendag start altijd met de markt. En wil je echt de beste koopjes hebben dan moet je vroeg uit de veren. En dat je dan ook nog in de rij moet staan voor de beste deals hebben ze er graag voor over.



Het sjouwen en slenteren maakt natuurlijk moe. Dus is het even tijd voor een kleine pauze (met eventueel alcohol) en om de score tot nu toe op te maken.